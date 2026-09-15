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Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка

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Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - фото 1
Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - фото 2
Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Trees Speak
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - фото 1
  • Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - фото 2
  • Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692288
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cinedelic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cinedelic
Barcode
[8055323521260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Trees Speak
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Трек-лист
Soul Machine, Distant Memories, Black Butterfly, Atomic Heart, Eternal Time Machine, Quantum Mysticism, Reflections, Trees Speak, Nothing Remains, Everlasting, Spirit Oscillator, Waiting, Unconscious Though Control, Ghost We Know, Silance In The Sky, Shadow Circuit (Part I) Shadow Circuit (Part II)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Soul Machine, Distant Memories, Black Butterfly, Atomic Heart, Eternal Time Machine, Quantum Mysticism, Reflections, Trees Speak, Nothing Remains, Everlasting, Spirit Oscillator, Waiting, Unconscious Though Control, Ghost We Know, Silance In The Sky, Shadow Circuit (Part I) Shadow Circuit (Part II)

Отзывы о товаре Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cinedelic
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Cinedelic
Barcode
[8055323521260]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Trees Speak
Альбом (сингл)
Trees Speak
Жанр
Post Rock, Jazz rock
Трек-лист
Soul Machine, Distant Memories, Black Butterfly, Atomic Heart, Eternal Time Machine, Quantum Mysticism, Reflections, Trees Speak, Nothing Remains, Everlasting, Spirit Oscillator, Waiting, Unconscious Though Control, Ghost We Know, Silance In The Sky, Shadow Circuit (Part I) Shadow Circuit (Part II)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Италия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Soul Machine, Distant Memories, Black Butterfly, Atomic Heart, Eternal Time Machine, Quantum Mysticism, Reflections, Trees Speak, Nothing Remains, Everlasting, Spirit Oscillator, Waiting, Unconscious Though Control, Ghost We Know, Silance In The Sky, Shadow Circuit (Part I) Shadow Circuit (Part II)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Trees Speak - Trees Speak (8055323521260) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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