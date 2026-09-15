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Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка

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Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 1
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 2
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 3
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 4
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 5
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 6
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 7
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 8
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 9
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 10
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 11
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 1
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 2
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 3
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 4
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 5
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 6
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 7
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 8
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 9
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 10
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 11
  • Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 090 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692281
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка
5 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка

«Come Ahead» — 12-й альбом шотландской рок-группы Primal Scream. 11 новых песен, среди которых основатель и бессменный вокалист группы Бобби Гиллеспи готовится выпустить некоторые из самых личных песен в карьере. Издание на виниле.. Процесс написания песен для «Come Ahead» начался в 2019 году, когда Бобби Гиллеспи понятия не имел, будет ли он записывать еще один альбом Primal Scream. Впервые текст предшествовал музыке, позволяя повествованию занять центральное место. Гиллеспи написал песни соло с акустической гитарой, испытывая быстрые всплески вдохновения. Такой подход в сочетании с поддержкой продюсера Дэвида Холмса привел к новому творческому направлению. В сотрудничестве с Холмсом и гитаристом Primal Scream Эндрю Иннесом альбом был завершен в Белфасте, Лондоне и Лос-Анджелесе. Гиллеспи прямо не указывает на всеобъемлющую концепцию альбома, но конфликт, как внутренний, так и внешний, является повторяющейся темой во всех треках. Это также отражено в названии альбома «Come Ahead», агрессивность и уверенность чувствуются на новом альбоме Primal Scream.

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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«Come Ahead» — 12-й альбом шотландской рок-группы Primal Scream. 11 новых песен, среди которых основатель и бессменный вокалист группы Бобби Гиллеспи готовится выпустить некоторые из самых личных песен в карьере. Издание на виниле.. Процесс написания песен для «Come Ahead» начался в 2019 году, когда Бобби Гиллеспи понятия не имел, будет ли он записывать еще один альбом Primal Scream. Впервые текст предшествовал музыке, позволяя повествованию занять центральное место. Гиллеспи написал песни соло с акустической гитарой, испытывая быстрые всплески вдохновения. Такой подход в сочетании с поддержкой продюсера Дэвида Холмса привел к новому творческому направлению. В сотрудничестве с Холмсом и гитаристом Primal Scream Эндрю Иннесом альбом был завершен в Белфасте, Лондоне и Лос-Анджелесе. Гиллеспи прямо не указывает на всеобъемлющую концепцию альбома, но конфликт, как внутренний, так и внешний, является повторяющейся темой во всех треках. Это также отражено в названии альбома «Come Ahead», агрессивность и уверенность чувствуются на новом альбоме Primal Scream.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Primal Scream - Come Ahead (4099964059229) виниловая пластинка - по цене 5090 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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