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Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Диаметр воздуховода
150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691974
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Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN
Пристенная кухонная вытяжка Korting сочетает стильный черный цвет с элегантным дизайном на основе металла и стекла. Благодаря сенсорному управлению пользоваться ею удобно и приятно — достаточно легкого касания. Три скорости работы позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда, а производительность в 450 м?/ч быстро избавляет кухню от запахов. При этом вытяжка отличается низким уровнем шума (всего 50 дБ) — комфорт в вашем доме останется на высоте. Яркое освещение делает процесс готовки ещё уютнее, а съемный жировой фильтр защищает интерьер кухни от загрязнений. С такой вытяжкой, обладающей мощностью 137 Вт и стандартным диаметром воздуховода 150 мм, можно наслаждаться кулинарией в чистоте и стиле, не жертвуя простором — несмотря на функциональность, её масса всего 13 кг.
Пристенная кухонная вытяжка Korting сочетает стильный черный цвет с элегантным дизайном на основе металла и стекла. Благодаря сенсорному управлению пользоваться ею удобно и приятно — достаточно легкого касания. Три скорости работы позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда, а производительность в 450 м?/ч быстро избавляет кухню от запахов. При этом вытяжка отличается низким уровнем шума (всего 50 дБ) — комфорт в вашем доме останется на высоте. Яркое освещение делает процесс готовки ещё уютнее, а съемный жировой фильтр защищает интерьер кухни от загрязнений. С такой вытяжкой, обладающей мощностью 137 Вт и стандартным диаметром воздуховода 150 мм, можно наслаждаться кулинарией в чистоте и стиле, не жертвуя простором — несмотря на функциональность, её масса всего 13 кг.
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