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Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN

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Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 1
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 2
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 3
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 4
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 5
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 6
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 7
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод
Цвет
черный
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 1
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 2
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 3
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 4
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 5
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 6
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 7
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691974
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод
Цвет
черный
Особенности
защитный козырек
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Румыния
Размеры в упаковке, см
63х48х43
Вес, кг.
13.4

Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN

Пристенная кухонная вытяжка Korting сочетает стильный черный цвет с элегантным дизайном на основе металла и стекла. Благодаря сенсорному управлению пользоваться ею удобно и приятно — достаточно легкого касания. Три скорости работы позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда, а производительность в 450 м?/ч быстро избавляет кухню от запахов. При этом вытяжка отличается низким уровнем шума (всего 50 дБ) — комфорт в вашем доме останется на высоте. Яркое освещение делает процесс готовки ещё уютнее, а съемный жировой фильтр защищает интерьер кухни от загрязнений. С такой вытяжкой, обладающей мощностью 137 Вт и стандартным диаметром воздуховода 150 мм, можно наслаждаться кулинарией в чистоте и стиле, не жертвуя простором — несмотря на функциональность, её масса всего 13 кг.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GN




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод
Цвет
черный
Особенности
защитный козырек
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Развернуть
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Длина электрошнура, см
0
Страна производитель
Румыния
Описание
Пристенная кухонная вытяжка Korting сочетает стильный черный цвет с элегантным дизайном на основе металла и стекла. Благодаря сенсорному управлению пользоваться ею удобно и приятно — достаточно легкого касания. Три скорости работы позволяют выбрать оптимальный режим для любого блюда, а производительность в 450 м?/ч быстро избавляет кухню от запахов. При этом вытяжка отличается низким уровнем шума (всего 50 дБ) — комфорт в вашем доме останется на высоте. Яркое освещение делает процесс готовки ещё уютнее, а съемный жировой фильтр защищает интерьер кухни от загрязнений. С такой вытяжкой, обладающей мощностью 137 Вт и стандартным диаметром воздуховода 150 мм, можно наслаждаться кулинарией в чистоте и стиле, не жертвуя простором — несмотря на функциональность, её масса всего 13 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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