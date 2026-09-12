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Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW

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Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW - фото 1
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW - фото 2
Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Диаметр воздуховода
150 мм
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW - фото 1
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW - фото 2
  • Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691941
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Характеристики

Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
64х51х45
Вес, кг.
12

Описание товара Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW

Стильная наклонная вытяжка Korting в белом цвете гармонично впишется в современную кухню, подчёркивая её аккуратность и чистоту. Благодаря производительности 450 м? и трём скоростям, она легко справится с запахами и паром даже во время активной готовки. Сенсорное управление позволяет переключать режимы одним лёгким касанием, а мощность 137 Вт делает устройство экономичным, но эффективным помощником. Низкий уровень шума — всего 50 дБ — позволит сохранять уютную атмосферу и не отвлекать от общения или отдыха. Благодаря сочетанию металла и стекла вытяжка выглядит воздушно и современно. Диаметр воздуховода 150 мм помогает быстро удалять загрязнённый воздух, а жировой фильтр надёжно задерживает мельчайшие частицы. Возможность работы на отвод и циркуляцию делает эту вытяжку универсальным решением для любого кухонного пространства. Для дополнительного удобства предусмотрено освещение — готовьте с комфортом в любое время суток.

Отзывы о товаре Наклонная вытяжка Korting KHC 65070 GW




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Характеристики
Бренд
Korting
Тип товара
Кухонные вытяжки
Материал
металл, стекло
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
белый
Потребляемая мощность
137
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
450
Уровень шума
50
Диаметр воздуховода
150 мм
Освещение
Да
Развернуть
Управление
сенсорное
Страна производитель
Китай
Описание
Стильная наклонная вытяжка Korting в белом цвете гармонично впишется в современную кухню, подчёркивая её аккуратность и чистоту. Благодаря производительности 450 м? и трём скоростям, она легко справится с запахами и паром даже во время активной готовки. Сенсорное управление позволяет переключать режимы одним лёгким касанием, а мощность 137 Вт делает устройство экономичным, но эффективным помощником. Низкий уровень шума — всего 50 дБ — позволит сохранять уютную атмосферу и не отвлекать от общения или отдыха. Благодаря сочетанию металла и стекла вытяжка выглядит воздушно и современно. Диаметр воздуховода 150 мм помогает быстро удалять загрязнённый воздух, а жировой фильтр надёжно задерживает мельчайшие частицы. Возможность работы на отвод и циркуляцию делает эту вытяжку универсальным решением для любого кухонного пространства. Для дополнительного удобства предусмотрено освещение — готовьте с комфортом в любое время суток.
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Доставка
Отзывы


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