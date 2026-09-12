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Тостер Bosch TAT2M123 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тостер Bosch TAT2M123

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Тостер Bosch TAT2M123 - фото 1
Тостер Bosch TAT2M123 - фото 2
Тостер Bosch TAT2M123 - фото 3
Тостер Bosch TAT2M123 - фото 4
Тостер Bosch TAT2M123 - фото 5
Тостер Bosch TAT2M123 - фото 6
Тостер Bosch TAT2M123 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тостеры
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 1
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 2
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 3
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 4
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 5
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 6
  • Тостер Bosch TAT2M123 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691740
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
черный
Прочее
регулировка степени обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция размораживания, защита от перегрева, поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х25х21
Вес, кг.
2.3

Описание товара Тостер Bosch TAT2M123

Тостер Bosch TAT 2M123 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот стильный черный прибор не только выглядит современно, но и обладает множеством полезных функций, которые обеспечат быстрый и качественный процесс приготовления тостов. Тостер оснащен несколькими настройками обжаривания, что позволяет вам легко регулировать степень подрумянивания хлеба — от легкой золотистой корочки до насыщенного хрустящего результата. Благодаря компактным размерам, устройство легко разместится даже в небольшой кухне, а его простота в использовании и уходе сделают его идеальным вариантом для занятия кулинарией. Bosch TAT 2M123 предлагает удобную автоматическую центровку ломтиков, что гарантирует равномерное прогревание и подрумянивание с обеих сторон. Вы также сможете воспользоваться функцией размораживания, которая оживит замороженный хлеб, и функцией остановки обжаривания, позволяющей мгновенно прервать процесс. Эргономичный дизайн и легкий доступ к кнопкам делают этот тостер простым в использовании. Доступная панель управления позволяет легко выбрать необходимые параметры, а индикатор готовности сообщит вам о завершении процесса. Bosch TAT 2M123 снабжен также поддоном для крошек, который облегчает уборку и помогает поддерживать чистоту на кухне. Этот прибор станет не только быстрым, но и эстетически приятным дополнением вашей кухни. Позвольте себе насладиться ароматом свежих тостов, созданных с помощью надежного и стильного устройства от Bosch.



Теги товара: на 2 тоста

Отзывы о товаре Тостер Bosch TAT2M123




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Тостеры
Длина сетевого шнура
1
Дополнительный цвет
черный
Прочее
регулировка степени обжаривания
Страна бренда
Германия
Страна производства
Германия
Тип управления
механическое
Функции и особенности
функция размораживания, защита от перегрева, поддон для крошек
Материал корпуса
пластик
Мощность
950 Вт
Основной цвет
черный
Развернуть
Количество отделений
2
Количество тостов
2
Автоматический выброс тостов
да
Автоматическое центрирование
да
Страна производитель
Китай
Описание
Тостер Bosch TAT 2M123 станет незаменимым помощником на вашей кухне. Этот стильный черный прибор не только выглядит современно, но и обладает множеством полезных функций, которые обеспечат быстрый и качественный процесс приготовления тостов. Тостер оснащен несколькими настройками обжаривания, что позволяет вам легко регулировать степень подрумянивания хлеба — от легкой золотистой корочки до насыщенного хрустящего результата. Благодаря компактным размерам, устройство легко разместится даже в небольшой кухне, а его простота в использовании и уходе сделают его идеальным вариантом для занятия кулинарией. Bosch TAT 2M123 предлагает удобную автоматическую центровку ломтиков, что гарантирует равномерное прогревание и подрумянивание с обеих сторон. Вы также сможете воспользоваться функцией размораживания, которая оживит замороженный хлеб, и функцией остановки обжаривания, позволяющей мгновенно прервать процесс. Эргономичный дизайн и легкий доступ к кнопкам делают этот тостер простым в использовании. Доступная панель управления позволяет легко выбрать необходимые параметры, а индикатор готовности сообщит вам о завершении процесса. Bosch TAT 2M123 снабжен также поддоном для крошек, который облегчает уборку и помогает поддерживать чистоту на кухне. Этот прибор станет не только быстрым, но и эстетически приятным дополнением вашей кухни. Позвольте себе насладиться ароматом свежих тостов, созданных с помощью надежного и стильного устройства от Bosch.


Теги товара: на 2 тоста
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Отзывы


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