Угловая шлифмашина Ryobi EAG2000-G 5133002193
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
230
Пылесборник
нет
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Регулировка частоты вращения
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691499
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
нет
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
25.5
Длина, см
58
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х26х18
Вес, кг.
7.42
Описание товара Угловая шлифмашина Ryobi EAG2000-G 5133002193
Углошлифмашина Ryobi EAG2000-G 5133002193 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс. Безинструментальное крепление защитного кожуха способствует его быстрой и легкой регулировке.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Диаметр диска
230
Диаметр посадочного отверстия
22.2 мм
Дополнительная рукоятка
да
Пылесборник
нет
Тормоз двигателя
нет
Фиксация шпинделя
да
В кейсе
нет
Макс. частота вращения диска
6000
Защита от перегрузок
нет
Развернуть
Регулировка частоты вращения
нет
Зарядное устройство в комплекте
нет
Высота, см
25.5
Длина, см
58
Страна производитель
Китай
Углошлифмашина Ryobi EAG2000-G 5133002193 применяется для различных видов работ по шлифованию и резанию металлов и других материалов. Поворачивающаяся на 180° основная рукоятка обеспечивает комфортный рабочий процесс. Безинструментальное крепление защитного кожуха способствует его быстрой и легкой регулировке.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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