Ящик малый Ryobi Link RSL101 5132006072
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ящик для инструментов
Комплектация
ящик для инструментов, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
15
Длина, м
57
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 620 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 691490
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габариты (ВxГxШ), мм
150х135х430
Габаритные размеры, мм
150х570х430
Страна производства
Германия
Комплектация
ящик для инструментов, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
15
Длина, м
57
Габаритные размеры), см
15х13.5х43
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х44х16
Вес, кг.
4.36
Описание товара Ящик малый Ryobi Link RSL101 5132006072
Ящик Ryobi Link RSL101 малый 5132006072 входит в систему RYOBI LINK, позволяет навести порядок и организовать пространство. Имеет прочную конструкцию, выдерживающую удары и вес до 22,7 кг. Комплектуется органайзером для бит и средним контейнером (RSL812).
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Бренд
Тип товара
Ящик для инструментов
Габариты (ВxГxШ), мм
150х135х430
Габаритные размеры, мм
150х570х430
Страна производства
Германия
Комплектация
ящик для инструментов, упаковка
Материал
пластик
Количество отделений
3
Ширина, см
43
Высота, см
15
Длина, м
57
Габаритные размеры), см
15х13.5х43
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Страна производитель
Китай
Ящик Ryobi Link RSL101 малый 5132006072 входит в систему RYOBI LINK, позволяет навести порядок и организовать пространство. Имеет прочную конструкцию, выдерживающую удары и вес до 22,7 кг. Комплектуется органайзером для бит и средним контейнером (RSL812).
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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