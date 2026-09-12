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Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915)

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Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 1
Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 2
Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 3
Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 4
Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
серый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 1
  • Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 2
  • Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 3
  • Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 4
  • Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 691229
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Длина, м
56
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
50
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ), мм
200x180x500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х50х18
Вес, кг.
13.6

Описание товара Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915)

Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы. Ассортимент моек из искусственного мрамора ТМ Mixline отличается как разнообразием форм и размеров, так и широкой цветовой палитрой. К каждой мойке можно подобрать идеально подходящий по цвету смеситель.

Отзывы о товаре Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
20
Длина, м
56
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
50
Комплектация
мойка, сифон, крепеж, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
серый
Установка
накладная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
180
Развернуть
Материал
искусственный мрамор
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Габариты (ВxГxШ), мм
200x180x500
Страна производитель
Китай
Описание
Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline являются практичным решением современного дизайна кухни. Искусственный мрамор представляет собой смесь мраморной крошки, полимерных смол и красящего пигмента в оптимальном соотношении. Такой состав придает материалу прочность, устойчивость к внешним воздействиям и значительно продлевает срок службы изделия. Мойки из искусственного мрамора ТМ Mixline покрыты специальным защитным слоем – гелькоутом. Он обеспечивает дополнительную безопасность и способствует большому сроку службы. Ассортимент моек из искусственного мрамора ТМ Mixline отличается как разнообразием форм и размеров, так и широкой цветовой палитрой. К каждой мойке можно подобрать идеально подходящий по цвету смеситель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мойка MIXLINE темно-серая 500*560*180мм ML-GM15 (551915) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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