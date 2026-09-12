Кофемашина Kitfort КТ-7424
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Характеристики
Описание товара Кофемашина Kitfort КТ-7424
Кофемашина КТ-7424 — отличный выбор для гурманов, которые не хотят тратить много времени и сил, чтобы насладиться полным букетом вкуса свежезаваренного кофе. Кофемашина автоматически приготовит эспрессо, лунго, американо, лонг блэк и мягкий американо. На устройстве предусмотрен современный и удобный дисплей, который позволит выбрать приготовление того кофе, который вы хотите. Также на экране есть кнопка настройки. Кофемолка позволяет качественно измельчать кофейные зёрна непосредственно перед приготовлением. В кофемолке можно выбрать одну из пяти степеней помола, которая осуществляется путём изменения расстояния между жерновами за счёт поворота регулятора помола. В поддоне для капель предусмотрен поплавок, который поднимается и начинает выступать из решётки поддона, когда в нём скопилось много жидкости. Вы можете установить на поддон для капель подставку для чашек, чтобы использовать невысокие чашки было удобнее. КТ-7424 позволяет настроить крепость кофе за счёт количества кофейных зёрен, выбрать степень темперовки кофейной таблетки, температуру и объём напитка, количество горячей воды для американо, лонг блэк и мягкого американо. Устройство легко чистить и обслуживать. Съёмные детали достаточно промыть водой, а для прочистки труднодоступных мест в комплекте есть ёршик и щётка для чистки. На дне устройства предусмотрен отсек для хранения шнура питания.
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Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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Смотрите также: Автоматические кофемашины, Капельные кофеварки, Капсульные кофемашины, Кофемолки, Рожковые кофеварки, Чистящие средства для кофемашин, Кофемашины Эспрессо
Теги товара: Кофемашины с кофемолкой для дома
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