Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Углошлифовальная машина Metabo WEQ 1400-125 (600347000)
Шлифовальная машина Metabo представляет собой высококачественный инструмент, идеально подходящий для обработки различных материалов. Ее дизайн сочетает в себе эргономичность и современный стиль, а вес 2,2 кг обеспечивает комфортное управление и маневренность. Модель оснащена блокировкой кнопки включения, что добавляет удобства и безопасности в работе. Хотя данный инструмент не поставляется в кейсе, он компенсирует это наличием дополнительных функций, таких как дополнительная рукоятка, которая обеспечивает лучший контроль над процессом шлифования, и фиксация шпинделя для легкой и быстрой смены дисков. Шлифовальная машина поддерживает диски диаметром 125 мм с посадочным отверстием 22.2 мм и оснащена системой защиты от перегрузок, что продлевает срок службы инструмента. Она обладает максимальной частотой вращения диска 11500 об/мин и работает от электросети с напряжением 220 В. Благодаря этим характеристикам, шлифовальная машина Metabo является надежным и мощным помощником для профессионалов и любителей, занимающихся обработкой поверхностей.
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