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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4504) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4504)

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Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4504)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689916
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Габаритные размеры), см
12x5.5x17.2
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
141
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, рычажное управление, аэратор
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х15х6
Вес, г.
870

Описание товара Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4504)

Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4504 - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из силумина с хромовым покрытием. Он предназначен для кухонных моек и раковин, имеет традиционный излив и керамический картридж. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4504)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Габаритные размеры), см
12x5.5x17.2
Страна производства
Китай
Ширина, см
5.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
141
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
поворотный излив, рычажное управление, аэратор
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухонной мойки Fmark FM4504 - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из силумина с хромовым покрытием. Он предназначен для кухонных моек и раковин, имеет традиционный излив и керамический картридж. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухонной мойки Fmark (FM4504) - этот товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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