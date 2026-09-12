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Характеристики
Тип товара
Вытяжка
Материал
металл
Фильтр
жировой
Режимы работы
отвод / циркуляция
Цвет
черный
Потребляемая мощность
140
Количество скоростей
3
Производительность, куб.м
650
Диаметр воздуховода
120 мм, 150 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 689055
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Описание товара Вытяжка Kuppersberg BONA 90 B Bronze
Кухонная вытяжка Kuppersberg сочетает в себе стильный чёрный цвет и современный сенсорный контроль — управление станет делом одного легкого касания. Корпус из металла подчёркивает надежность и долговечность устройства. Благодаря мощности в 140 Вт и трем скоростям работы, вытяжка легко адаптируется к разным кулинарным задачам от быстрого подогрева до интенсивной жарки. Производительность 650 м?/ч обеспечивает быстрое очищение воздуха даже в просторной кухне. Поддерживает работу как в режиме отвода, так и циркуляции, а значит вы с лёгкостью выберете вариант, подходящий для вашего помещения. Жировой фильтр эффективно задерживает пары, сохраняя свежесть воздуха и чистоту кухни. Низкий уровень шума — всего 58 дБ — позволяет наслаждаться тишиной даже при работе вытяжки, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм облегчает установку в разные вентиляционные системы. Надежный выбор для стильной и функциональной кухни!
Кухонная вытяжка Kuppersberg сочетает в себе стильный чёрный цвет и современный сенсорный контроль — управление станет делом одного легкого касания. Корпус из металла подчёркивает надежность и долговечность устройства. Благодаря мощности в 140 Вт и трем скоростям работы, вытяжка легко адаптируется к разным кулинарным задачам от быстрого подогрева до интенсивной жарки. Производительность 650 м?/ч обеспечивает быстрое очищение воздуха даже в просторной кухне. Поддерживает работу как в режиме отвода, так и циркуляции, а значит вы с лёгкостью выберете вариант, подходящий для вашего помещения. Жировой фильтр эффективно задерживает пары, сохраняя свежесть воздуха и чистоту кухни. Низкий уровень шума — всего 58 дБ — позволяет наслаждаться тишиной даже при работе вытяжки, а встроенное освещение подарит дополнительный комфорт при готовке. Диаметр воздуховода 120 и 150 мм облегчает установку в разные вентиляционные системы. Надежный выбор для стильной и функциональной кухни!
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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