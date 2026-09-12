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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q

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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q - фото 1
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688403
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
112x64x80
Габаритные размеры), см
11.2x6.4x8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, г.
710

Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q — современное решение для личной гигиены с лаконичным дизайном в матовом графитовом исполнении. Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Оснащён двухрежимной лейкой (стандартный и усиленный напор) для комфортного использования и уборки, спиральным шлангом длиной 1,5 м и двойными запорными кранами. Настенный монтаж обеспечивает компактность установки. Подключается к одной линии подачи воды без смешивания температур



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Габариты (ВxГxШ), мм
112x64x80
Габаритные размеры), см
11.2x6.4x8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
6.4
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевая лейка, душевой шланг, держатель для душа, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02Q — современное решение для личной гигиены с лаконичным дизайном в матовом графитовом исполнении. Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Оснащён двухрежимной лейкой (стандартный и усиленный напор) для комфортного использования и уборки, спиральным шлангом длиной 1,5 м и двойными запорными кранами. Настенный монтаж обеспечивает компактность установки. Подключается к одной линии подачи воды без смешивания температур


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
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