Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H
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Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 688401
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Высота, см
11.2
Длина, м
27.5
Ширина, см
27.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка с двумя режимами, спиральный шланг длиной 1,5 м, корпус с двумя запорными кранами, отражатель, прокладки, крепеж
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
двухрежимная лейка (стандартный и мощный напор), двойная система управления двумя запорными кранами, подключение к одной линии подачи воды без регулировки температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, г.
710
Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H — современное решение для личной гигиены с лаконичным дизайном в матовом графитовом исполнении. Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Оснащён двухрежимной лейкой (стандартный поток и усиленный напор), спиральным шлангом длиной 1,5 м и двойными запорными кранами для надёжного управления подачей воды. Подключается к одной линии (холодная вода), не смешивая потоки. Керамическая кран-букса обеспечивает плавную регулировку напора, а компактный настенный монтаж экономит пространство
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Высота, см
11.2
Длина, м
27.5
Ширина, см
27.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка с двумя режимами, спиральный шланг длиной 1,5 м, корпус с двумя запорными кранами, отражатель, прокладки, крепеж
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
двухрежимная лейка (стандартный и мощный напор), двойная система управления двумя запорными кранами, подключение к одной линии подачи воды без регулировки температуры
Страна производитель
Китай
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H — современное решение для личной гигиены с лаконичным дизайном в матовом графитовом исполнении. Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Оснащён двухрежимной лейкой (стандартный поток и усиленный напор), спиральным шлангом длиной 1,5 м и двойными запорными кранами для надёжного управления подачей воды. Подключается к одной линии (холодная вода), не смешивая потоки. Керамическая кран-букса обеспечивает плавную регулировку напора, а компактный настенный монтаж экономит пространство
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Теги товара: из стены, черные, настенные, настенные однорычажные
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