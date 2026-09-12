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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H

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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H - фото 1
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688401
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
11.2
Длина, м
27.5
Ширина, см
27.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка с двумя режимами, спиральный шланг длиной 1,5 м, корпус с двумя запорными кранами, отражатель, прокладки, крепеж
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
двухрежимная лейка (стандартный и мощный напор), двойная система управления двумя запорными кранами, подключение к одной линии подачи воды без регулировки температуры
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, г.
710

Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H — современное решение для личной гигиены с лаконичным дизайном в матовом графитовом исполнении. Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Оснащён двухрежимной лейкой (стандартный поток и усиленный напор), спиральным шлангом длиной 1,5 м и двойными запорными кранами для надёжного управления подачей воды. Подключается к одной линии (холодная вода), не смешивая потоки. Керамическая кран-букса обеспечивает плавную регулировку напора, а компактный настенный монтаж экономит пространство



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H




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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Высота, см
11.2
Длина, м
27.5
Ширина, см
27.5
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
лейка с двумя режимами, спиральный шланг длиной 1,5 м, корпус с двумя запорными кранами, отражатель, прокладки, крепеж
Цвет
черный
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
двухрежимная лейка (стандартный и мощный напор), двойная система управления двумя запорными кранами, подключение к одной линии подачи воды без регулировки температуры
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ02H — современное решение для личной гигиены с лаконичным дизайном в матовом графитовом исполнении. Изготовлен из нержавеющей стали 304, устойчивой к коррозии и механическим повреждениям. Оснащён двухрежимной лейкой (стандартный поток и усиленный напор), спиральным шлангом длиной 1,5 м и двойными запорными кранами для надёжного управления подачей воды. Подключается к одной линии (холодная вода), не смешивая потоки. Керамическая кран-букса обеспечивает плавную регулировку напора, а компактный настенный монтаж экономит пространство


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, латунные, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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