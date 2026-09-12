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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L

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Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L - фото 1
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L - фото 1
  • Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688399
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Характеристики

Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, лейка, держатель, крепеж
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ручной душ, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х18х7
Вес, г.
550

Описание товара Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L

Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L предназначен для настенной установки и изготовлен из прочной нержавеющей стали. Он обеспечивает комфортное использование гигиенического душа, добавляя удобство в ежедневные процедуры. В комплекте идут лейка, шланг и крепежные элементы.



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Отзывы о товаре Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Fmark
Тип товара
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, шланг, лейка, держатель, крепеж
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
ручной душ, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Fmark FS-FXQ01L предназначен для настенной установки и изготовлен из прочной нержавеющей стали. Он обеспечивает комфортное использование гигиенического душа, добавляя удобство в ежедневные процедуры. В комплекте идут лейка, шланг и крепежные элементы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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