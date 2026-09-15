Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004)
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Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 688050
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
490х420х190 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
10
Описание товара Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004)
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель великолепно подходит подходит для малогабаритной кухни. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Заводская гарантия составляет 1 год, а срок службы данной мойки, при соблюдении основных правил ухода за ней, составляет более 10 лет.
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Бренд
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
черный
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
490х420х190 мм
Страна производитель
Россия
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель великолепно подходит подходит для малогабаритной кухни. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым. Заводская гарантия составляет 1 год, а срок службы данной мойки, при соблюдении основных правил ухода за ней, составляет более 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, из нержавеющей стали
Мойка Practik черный оникс (PR-M 490-004) - этот товар вы можете купить по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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