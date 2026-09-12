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Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003)

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Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003) - фото 1
Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка для кухни
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003) - фото 1
  • Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
3 560 руб.  5 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688030
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Характеристики

Бренд
Practik
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
440х300х170 мм
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
53х53х24
Вес, кг.
10

Описание товара Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003)

Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель великолепно подходит подходит для малогабаритной кухни. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым.

Отзывы о товаре Мойка Practik светло-серый (PR-M 490-003)




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Характеристики
Бренд
Practik
Тип товара
Мойка для кухни
Комплектация
мойка, документация, упаковка
Цвет
серый
Установка
врезная
Форма
прямоугольная
Глубина чаши
170
Материал
искусственный камень
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Развернуть
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Габариты (ВxГxШ)
440х300х170 мм
Страна производитель
Россия
Описание
Компактная мойка Practik с отверстием под смеситель великолепно подходит подходит для малогабаритной кухни. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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