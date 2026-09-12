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GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый

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GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 1
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 2
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 3
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 4
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 5
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 6
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 7
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 8
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 9
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 10
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 11
GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 1
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 2
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 3
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 4
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 5
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 6
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 7
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 8
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 9
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 10
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 11
  • GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681862
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
9.9

Описание товара GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый

GRANFEST URBAN 240 – настоящая находка для дизайнеров. Модель разработана специально для столов с шириной 400 мм. Чаша имеет глубину 180мм, что считается наиболее оптимальным размером для кухонной мойки. Простая форма модели GF URBAN 240 создает сдержанно элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома. Закругление внутренних углов облегчает уход, и смотрится стильно, компактно и эргономично. Разнофракционный кварц и модифицированные полиэфирные смолы, входящие в состав, увеличивают плотность и твердость материала, а также износостойкость изделия в целом. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.

Отзывы о товаре GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Описание
GRANFEST URBAN 240 – настоящая находка для дизайнеров. Модель разработана специально для столов с шириной 400 мм. Чаша имеет глубину 180мм, что считается наиболее оптимальным размером для кухонной мойки. Простая форма модели GF URBAN 240 создает сдержанно элегантный эффект, отражая безупречный вкус хозяев дома. Закругление внутренних углов облегчает уход, и смотрится стильно, компактно и эргономично. Разнофракционный кварц и модифицированные полиэфирные смолы, входящие в состав, увеличивают плотность и твердость материала, а также износостойкость изделия в целом. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


GRANFEST Мойка URBAN 240 1-чаша 400*490мм, монтаж: врезной, материал: кварц, цвет: белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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