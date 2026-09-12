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Мойка GRANFEST URBAN 649, белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка GRANFEST URBAN 649, белый

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Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 3
Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 4
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Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 6
Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 7
Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 8
Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 9
Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 10
Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
180
Материал
искусственный кварц
Кол-во основных чаш
1
Отверстие для смесителя
да
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 1
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 2
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 3
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 4
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  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 6
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 7
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 8
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 9
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 10
  • Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681896
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Характеристики

Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
25
Страна бренда
Россия
Ширина, см
58.5
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
180
Материал
искусственный кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
58х53х25
Вес, кг.
8.3

Описание товара Мойка GRANFEST URBAN 649, белый

GRANFEST URBAN 649 - простая и лаконичная круглая мойка из кварцевого песка создана с учетом потребностей жизни в современных мегаполисах. У Urban 649 компактная, но достаточно вместительная чаша, прекрасно справляется с поддержанием ежедневной чистоты посуды. Эта модель занимает меньше места, чем другие типы моек, и обеспечивает больше рабочего пространства. Стильный и минималистичный дизайн не перегружает кухонное пространство и полностью отвечает запросу на оформление небольших пространств. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.

Отзывы о товаре Мойка GRANFEST URBAN 649, белый




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Характеристики
Бренд
Granfest
Тип товара
Мойка кухонная
Высота, см
25
Страна бренда
Россия
Ширина, см
58.5
Цвет
белый
Установка
врезная
Форма
Круглая
Глубина чаши
180
Материал
искусственный кварц
Клапан-автомат
нет
Кол-во основных чаш
1
Развернуть
Коландер в комплекте
нет
Корзина для посуды в комплекте
нет
Разделочная доска в комплекте
нет
Отверстие для смесителя
да
С крылом
нет
Угловая
нет
Страна производитель
Китай
Описание
GRANFEST URBAN 649 - простая и лаконичная круглая мойка из кварцевого песка создана с учетом потребностей жизни в современных мегаполисах. У Urban 649 компактная, но достаточно вместительная чаша, прекрасно справляется с поддержанием ежедневной чистоты посуды. Эта модель занимает меньше места, чем другие типы моек, и обеспечивает больше рабочего пространства. Стильный и минималистичный дизайн не перегружает кухонное пространство и полностью отвечает запросу на оформление небольших пространств. Не менее важным фактором является возможность установки в кухонные мойки коллекции Urban незаменимого на кухне помощника любой хозяйки – измельчителя бытовых отходов. Все кухонные мойки коллекции Urban комплектуются сливной арматурой с дополнительным выводом для посудомоечной машины или стиральной машины.
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Мойка GRANFEST URBAN 649, белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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