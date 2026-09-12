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Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001)

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Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 1
Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 2
Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 3
Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 4
Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 5
Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мойка кухонная
  • Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 1
  • Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 2
  • Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 3
  • Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 4
  • Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 5
  • Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688023
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Характеристики

Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
66х53х24
Вес, кг.
11.12

Описание товара Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001)

Компактная односекционная реверсивная мойка Practik PR-600 отлично подходит подходит для малогабаритной кухни. Мойка является оборачиваемой - крыло может располагаться как справа, так и слева. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым.

Отзывы о товаре Мойка Practik белый камень (PR-M 600-001)




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Характеристики
Бренд
Practik
Тип товара
Мойка кухонная
Страна производитель
Россия
Описание
Компактная односекционная реверсивная мойка Practik PR-600 отлично подходит подходит для малогабаритной кухни. Мойка является оборачиваемой - крыло может располагаться как справа, так и слева. Особенностью мойки является возможность ее установки на узкую столешницу шириной 50 см, при этом ширина шкафа (мебельная база) также идет от 50 см. Материал мойки представляет из себя искусственный камень, который является композитом на основе натурального мрамора и связующих смол. Искусственный камень существенно снижает уровень шума при падении струи воды. Специальное покрытие гелькоут защищает поверхность мойки от загрязнений и бытовых царапин, делая уход за мойкой легким и простым.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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