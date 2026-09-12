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Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213)

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Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) - фото 1
Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) - фото 1
  • Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 687016
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Характеристики

Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
16.3
Длина, м
22
Габаритные размеры), см
16.3x36.5x22
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, аэратор, однорычажное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х34х30
Вес, кг.
1.52

Описание товара Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213)

Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) - это современный настенный смеситель, предназначенный для ванны с душем. Он имеет округлую форму и хромированное покрытие, что придает ему элегантный вид. Управление смесителем осуществляется с помощью рычага, а длина излива составляет 36,5 см.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213)




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Характеристики
Бренд
CRON
Тип товара
Высота, см
16.3
Длина, м
22
Габаритные размеры), см
16.3x36.5x22
Страна производства
Китай
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, инструкция
Цвет
хром
Материал корпуса
силумин
Развернуть
Аэратор в комплекте
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
округлая
Особенности
поворотный излив, аэратор, однорычажное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны Cron CN13 хром (CN2213) - это современный настенный смеситель, предназначенный для ванны с душем. Он имеет округлую форму и хромированное покрытие, что придает ему элегантный вид. Управление смесителем осуществляется с помощью рычага, а длина излива составляет 36,5 см.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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