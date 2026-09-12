Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 1
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 2
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 3
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
230
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 2
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 3
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686405
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
32
Длина, м
15.3
Габариты (ВxГxШ), мм
320x230x153
Габаритные размеры), см
32x23x15.3
Ширина, см
15.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
230
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, подключение к фильтру.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х33
Вес, кг.
1.74

Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802)

Смеситель для кухни BELZ B802 (B76802) предназначен для подключения фильтра питьевой воды. Он отличается современным дизайном и функциональностью, что делает его удобным для использования на кухне.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
32
Длина, м
15.3
Габариты (ВxГxШ), мм
320x230x153
Габаритные размеры), см
32x23x15.3
Ширина, см
15.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
230
Длина излива
220
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, подключение к фильтру.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B802 (B76802) предназначен для подключения фильтра питьевой воды. Он отличается современным дизайном и функциональностью, что делает его удобным для использования на кухне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B802 (B76802) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...