Top.Mail.Ru
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 1
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 2
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 3
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 4
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 5
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 6
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 7
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 8
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 9
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 10
Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 1
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 2
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 3
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 4
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 5
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 6
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 7
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 8
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 9
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 10
  • Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 180 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685540
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Длина, м
20
Габариты (ВxГxШ), мм
138x195x185
Габаритные размеры), см
13.8x19.5x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, душевая лейка, держатель лейки, эксцентрики, 2 шт, инструкция, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
72х40х25
Вес, г.
5

Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7)

Излив смесителя – стационарный. Тип подводки – жесткая. Переключатель на душ расположен в корпусе. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Поверхность смесителя покрыта хромом, поэтому продукция выглядит изящной и гладкой и сохраняет свой первоначальный вид на долгие годы. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для ванны
Высота, см
10
Длина, м
20
Габариты (ВxГxШ), мм
138x195x185
Габаритные размеры), см
13.8x19.5x18.5
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
20
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, душевой шланг, душевая лейка, держатель лейки, эксцентрики, 2 шт, инструкция, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
126
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
присоединительный размер G1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Излив смесителя – стационарный. Тип подводки – жесткая. Переключатель на душ расположен в корпусе. Встроенный керамический картридж обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Поверхность смесителя покрыта хромом, поэтому продукция выглядит изящной и гладкой и сохраняет свой первоначальный вид на долгие годы. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию воды, а также способствует понижению уровня шума воды.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны Haiba (HB60615-7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...