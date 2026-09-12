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Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954)

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Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 1
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 2
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 3
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 4
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 5
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 6
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 7
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 8
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 9
Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
137
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 1
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 2
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 3
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 4
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 5
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 6
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 7
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 8
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 9
  • Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685350
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
33.5
Длина, м
30
Габариты (ВxГxШ), мм
193x246x54
Габаритные размеры), см
19.3x24.6x5.4
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
32
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, монтажный комплект, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
137
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х32х30
Вес, кг.
1.14

Описание товара Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954)

Локтевой смеситель для кухни Haiba HB4954, данная модель позволяет легко регулировать напор воды, при помощи однорычажного управления. Аэратор в смесителе обеспечит одинаковый поток, в силу того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается. Также сеточка отфильтрует примеси и позволит сэкономить около 5 кубов воды в течение года. Данный образец смесителей предназначен для операционных и процедурных хирургических кабинетов. Особенностью моделей становится то, что смесителем можно легко управлять локтем, без кистей рук (что позволяет сохранять полную стерильность). Прибор устанавливается при помощи гайки, нижняя часть корпуса вставляется в специальное отверстие для монтажа и затягивается гайкой для фиксации. Смеситель выполнен в модном современном стиле, оригинальная модель в явно выраженном дизайнерском исполнении. К данной группе изделий относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного материала



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с хирургической ручкой Haiba (HB4954)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
33.5
Длина, м
30
Габариты (ВxГxШ), мм
193x246x54
Габаритные размеры), см
19.3x24.6x5.4
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
32
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, монтажный комплект, упаковка
Развернуть
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
137
Длина излива
221
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Локтевой смеситель для кухни Haiba HB4954, данная модель позволяет легко регулировать напор воды, при помощи однорычажного управления. Аэратор в смесителе обеспечит одинаковый поток, в силу того, что специальная металлическая сеточка будет рассеивать напор, вода смягчается. Также сеточка отфильтрует примеси и позволит сэкономить около 5 кубов воды в течение года. Данный образец смесителей предназначен для операционных и процедурных хирургических кабинетов. Особенностью моделей становится то, что смесителем можно легко управлять локтем, без кистей рук (что позволяет сохранять полную стерильность). Прибор устанавливается при помощи гайки, нижняя часть корпуса вставляется в специальное отверстие для монтажа и затягивается гайкой для фиксации. Смеситель выполнен в модном современном стиле, оригинальная модель в явно выраженном дизайнерском исполнении. К данной группе изделий относится классический вид смесителей, которые произведены из латуни – надежного, долговечного, прочного материала


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


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