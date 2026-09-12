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Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L)

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Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L) - фото 1
Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L) - фото 1
  • Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 683988
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
кнопка подачи воды на лейке
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х7
Вес, кг.
1.17

Описание товара Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L)

Смеситель Savol с гигиенической лейкой S-FXQ006L предназначен для биде. Он имеет современный дизайн и оснащен керамическим картриджем. Удобен для бытового использования, обеспечивает гигиенический душ.



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Отзывы о товаре Смеситель Savol с гигиенической лейкой (S-FXQ006L)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
кнопка подачи воды на лейке
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель Savol с гигиенической лейкой S-FXQ006L предназначен для биде. Он имеет современный дизайн и оснащен керамическим картриджем. Удобен для бытового использования, обеспечивает гигиенический душ.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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