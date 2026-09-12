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Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137)

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Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) - фото 1
Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) - фото 2
Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
255
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) - фото 1
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) - фото 2
  • Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 205 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681993
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамическая кран?букса, гайка, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х15
Вес, кг.
1.07

Описание товара Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137)

Смеситель для кухни MIXLINE в стильном хромированном исполнении легко впишется в современный интерьер. Компактная монтажная система — всего одно отверстие — делает установку быстрой и простой на любой раковине. Удобное вентильное управление обеспечивает точную настройку температуры воды. Высокий излив 255 мм и длина 180 мм создают комфортное пространство для мытья посуды даже больших кастрюль. Поворотный излив добавляет манёвренности, позволяя направлять поток туда, где это нужно. Латунный корпус гарантирует надёжность, керамический картридж — долгий срок службы и плавность хода вентилей. Благодаря эко-режиму смеситель помогает экономить воду, а встроенный аэратор делает поток мягче и приятнее.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни MIXLINE ML09-032 высокий излив (522137)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для кухни
Тип управления
вентильное
Монтаж
настольный, на раковину
Комплектация
смеситель, керамическая кран?букса, гайка, технический паспорт, гарантийный талон
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
255
Длина излива
180
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Особенности
современный дизайн
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни MIXLINE в стильном хромированном исполнении легко впишется в современный интерьер. Компактная монтажная система — всего одно отверстие — делает установку быстрой и простой на любой раковине. Удобное вентильное управление обеспечивает точную настройку температуры воды. Высокий излив 255 мм и длина 180 мм создают комфортное пространство для мытья посуды даже больших кастрюль. Поворотный излив добавляет манёвренности, позволяя направлять поток туда, где это нужно. Латунный корпус гарантирует надёжность, керамический картридж — долгий срок службы и плавность хода вентилей. Благодаря эко-режиму смеситель помогает экономить воду, а встроенный аэратор делает поток мягче и приятнее.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные
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