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Мышь Logitech M100 White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Logitech M100 White

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Мышь Logitech M100 White - фото 1
Мышь Logitech M100 White - фото 2
Мышь Logitech M100 White - фото 3
Мышь Logitech M100 White - фото 4
Мышь Logitech M100 White - фото 5
Мышь Logitech M100 White - фото 6
Мышь Logitech M100 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Logitech M100 White - фото 1
  • Мышь Logitech M100 White - фото 2
  • Мышь Logitech M100 White - фото 3
  • Мышь Logitech M100 White - фото 4
  • Мышь Logitech M100 White - фото 5
  • Мышь Logitech M100 White - фото 6
  • Мышь Logitech M100 White - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 68165
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62x38x113
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
120

Описание товара Мышь Logitech M100 White

Мышь Logitech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Ее вес составляет всего 90 грамм, что обеспечивает легкость и удобство при использовании. Мышь подключается к ПК через провод длиной 1.8 метра с интерфейсом USB Type-A, гарантируя стабильность соединения и отсутствие задержек в передаче данных. Устройство оснащено высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что делает его отличным выбором для повседневных задач и работы в офисе. Белый цвет придаёт мыши элегантность и будет прекрасно сочетаться с вашим рабочим пространством. Этот проводной аксессуар от бренда Logitech отвечает всем современным требованиям, сочетая в себе надежность и удобство использования, делая вашу работу на ПК комфортной и эффективной.



Теги товара: Белые

Отзывы о товаре Мышь Logitech M100 White

Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Коля С.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая, аккуратная, быстро подключается
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Rust

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, но для меня оказалась не очень удобной. Ближе к запястью у нее большой горб, учитывайте перед покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка удобная, приятная на ощупь. Единственный недостаток, на мой взгляд, щелкает громко
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Наиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, лакончиная, ьатарейка идет в комплекте, цена - качество на уровне. Несомненно радует наличие блютус, что позволяет не забивать юсб порт донглом
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь в своей категории.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Диана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, отлично подошла к MacBook, легко и быстро подключилась через Bluetooth, реагирует отлично, в руке держится удобно
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пока впечатления положительные. Подключилась по блютуз без проблем. Очень удобно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пои первом подключении отклик подлагивал, после переподключения шустро работает, удобно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, шустрая. Единственный нюанс, не ожидала, что она подключается через Bluetooth, все искала адаптер. покупалось для пк, но видимо не судьба и будет для ноута. А так все супер, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Она отлично лежит в руке, удобна и легка в использовании. Сенсор работает безупречно, нет задержек при движениях. Кнопки клика нажимаются мягко и плавно, не скачут. Встроенное колесо прокручивается плавно, без заеданий.



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Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
белый
Тип сенсора
оптический
Разрешение оптического сенсора, dpi
1000
Общее количество кнопок
3
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Габариты (ШxВxД), мм
62x38x113
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь Logitech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Ее вес составляет всего 90 грамм, что обеспечивает легкость и удобство при использовании. Мышь подключается к ПК через провод длиной 1.8 метра с интерфейсом USB Type-A, гарантируя стабильность соединения и отсутствие задержек в передаче данных. Устройство оснащено высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что делает его отличным выбором для повседневных задач и работы в офисе. Белый цвет придаёт мыши элегантность и будет прекрасно сочетаться с вашим рабочим пространством. Этот проводной аксессуар от бренда Logitech отвечает всем современным требованиям, сочетая в себе надежность и удобство использования, делая вашу работу на ПК комфортной и эффективной.


Теги товара: Белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Коля С.

Достоинства:


Комментарий:
Маленькая, аккуратная, быстро подключается
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2025
Rust

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее, но для меня оказалась не очень удобной. Ближе к запястью у нее большой горб, учитывайте перед покупкой.
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Светлана З.

Достоинства:


Комментарий:
Мышка удобная, приятная на ощупь. Единственный недостаток, на мой взгляд, щелкает громко
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Наиль А.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышь, лакончиная, ьатарейка идет в комплекте, цена - качество на уровне. Несомненно радует наличие блютус, что позволяет не забивать юсб порт донглом
Источник: Яндекс Маркет
05.04.2025
Артем П.

Достоинства:


Комментарий:
Отличная мышь в своей категории.
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Диана Я.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая мышка, отлично подошла к MacBook, легко и быстро подключилась через Bluetooth, реагирует отлично, в руке держится удобно
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Пока впечатления положительные. Подключилась по блютуз без проблем. Очень удобно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пои первом подключении отклик подлагивал, после переподключения шустро работает, удобно лежит в руке
Источник: Яндекс Маркет
14.03.2025
Мария

Достоинства:


Комментарий:
хорошая мышка, шустрая. Единственный нюанс, не ожидала, что она подключается через Bluetooth, все искала адаптер. покупалось для пк, но видимо не судьба и будет для ноута. А так все супер, рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Елена Е.

Достоинства:


Комментарий:
Она отлично лежит в руке, удобна и легка в использовании. Сенсор работает безупречно, нет задержек при движениях. Кнопки клика нажимаются мягко и плавно, не скачут. Встроенное колесо прокручивается плавно, без заеданий.


Мышь Logitech M100 White - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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