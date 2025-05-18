Мышь Logitech M100 White
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Мышь Logitech M100 White
Мышь Logitech — это стильное и функциональное устройство, идеально подходящее для работы с персональным компьютером. Ее вес составляет всего 90 грамм, что обеспечивает легкость и удобство при использовании. Мышь подключается к ПК через провод длиной 1.8 метра с интерфейсом USB Type-A, гарантируя стабильность соединения и отсутствие задержек в передаче данных. Устройство оснащено высокоточным оптическим сенсором с разрешением 1000 dpi, что делает его отличным выбором для повседневных задач и работы в офисе. Белый цвет придаёт мыши элегантность и будет прекрасно сочетаться с вашим рабочим пространством. Этот проводной аксессуар от бренда Logitech отвечает всем современным требованиям, сочетая в себе надежность и удобство использования, делая вашу работу на ПК комфортной и эффективной.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Розовые
Теги товара: Белые
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, аккуратная, быстро подключается
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, но для меня оказалась не очень удобной. Ближе к запястью у нее большой горб, учитывайте перед покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка удобная, приятная на ощупь. Единственный недостаток, на мой взгляд, щелкает громко
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, лакончиная, ьатарейка идет в комплекте, цена - качество на уровне. Несомненно радует наличие блютус, что позволяет не забивать юсб порт донглом
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь в своей категории.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, отлично подошла к MacBook, легко и быстро подключилась через Bluetooth, реагирует отлично, в руке держится удобно
Достоинства:
Комментарий:
Пока впечатления положительные. Подключилась по блютуз без проблем. Очень удобно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Пои первом подключении отклик подлагивал, после переподключения шустро работает, удобно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, шустрая. Единственный нюанс, не ожидала, что она подключается через Bluetooth, все искала адаптер. покупалось для пк, но видимо не судьба и будет для ноута. А так все супер, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Она отлично лежит в руке, удобна и легка в использовании. Сенсор работает безупречно, нет задержек при движениях. Кнопки клика нажимаются мягко и плавно, не скачут. Встроенное колесо прокручивается плавно, без заеданий.
Отзывы о товаре Мышь Logitech M100 White
Достоинства:
Комментарий:
Маленькая, аккуратная, быстро подключается
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее, но для меня оказалась не очень удобной. Ближе к запястью у нее большой горб, учитывайте перед покупкой.
Достоинства:
Комментарий:
Мышка удобная, приятная на ощупь. Единственный недостаток, на мой взгляд, щелкает громко
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышь, лакончиная, ьатарейка идет в комплекте, цена - качество на уровне. Несомненно радует наличие блютус, что позволяет не забивать юсб порт донглом
Достоинства:
Комментарий:
Отличная мышь в своей категории.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая мышка, отлично подошла к MacBook, легко и быстро подключилась через Bluetooth, реагирует отлично, в руке держится удобно
Достоинства:
Комментарий:
Пока впечатления положительные. Подключилась по блютуз без проблем. Очень удобно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
Пои первом подключении отклик подлагивал, после переподключения шустро работает, удобно лежит в руке
Достоинства:
Комментарий:
хорошая мышка, шустрая. Единственный нюанс, не ожидала, что она подключается через Bluetooth, все искала адаптер. покупалось для пк, но видимо не судьба и будет для ноута. А так все супер, рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Она отлично лежит в руке, удобна и легка в использовании. Сенсор работает безупречно, нет задержек при движениях. Кнопки клика нажимаются мягко и плавно, не скачут. Встроенное колесо прокручивается плавно, без заеданий.