Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
пластик, латунь
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб.
В наличии
Код товара: 680765
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
пластик, латунь
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
клапан, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
63х63х140
Страна производитель
Дания
Размеры в упаковке, см
12х7х7
Вес, г.
200
Описание товара Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный
Донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Уникальная конструкция – подойдет к любому типу раковин с переливом или без, тонких или толстых. Матовая черная заглушка станет стильным акцентом в интерьере ванной комнаты.
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Бренд
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
пластик, латунь
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
клапан, крепление, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
63х63х140
Страна производитель
Дания
Донный клапан Damixa отличается эстетичным внешним видом, функциональностью и надежностью. Возможность регулировки по длине обеспечивает беспроблемную и быструю установку. Клапан оснащен системой Click-clack, что позволяет легко набрать воду в раковину или умывальник простым нажатием. Уникальная конструкция – подойдет к любому типу раковин с переливом или без, тонких или толстых. Матовая черная заглушка станет стильным акцентом в интерьере ванной комнаты.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Универсальный донный клапан Option 210600300 чёрный – стоимость товара 3990 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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