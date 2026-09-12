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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый

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Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 1
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 2
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 3
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 4
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 5
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 6
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 7
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 8
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 9
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 10
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 11
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 12
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 13
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 14
Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 1
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 2
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 3
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 4
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 5
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 6
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 7
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 8
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 9
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 10
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 11
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 12
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 13
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 14
  • Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679369
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Размеры в упаковке, см
9х9х4
Вес, г.
178

Описание товара Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый

Искусственный интеллект Galaxy AI для ваших новых Galaxy Buds3. Откройте для себя детали ваших любимых песен. Новая конструкция с угловым расположением динамиков приближает звук к вашим ушам. Почувствуйте ритм благодаря усовершенствованному 11-миллиметровому динамику, обеспечивающему мощное динамичное звучание. Ощутите каждую ноту, каждое слово, каждую деталь в высоком Hi-Fi разрешении со встроенным 24-битным кодеком. А функция перевода в режиме реального времени сделает прослушивание иностранного контента максимально комфортным. Откройте для себя новые грани ваших Buds

Отзывы о товаре Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Наушники
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Микрофон
да
Система активного шумоподавления
да
Описание
Искусственный интеллект Galaxy AI для ваших новых Galaxy Buds3. Откройте для себя детали ваших любимых песен. Новая конструкция с угловым расположением динамиков приближает звук к вашим ушам. Почувствуйте ритм благодаря усовершенствованному 11-миллиметровому динамику, обеспечивающему мощное динамичное звучание. Ощутите каждую ноту, каждое слово, каждую деталь в высоком Hi-Fi разрешении со встроенным 24-битным кодеком. А функция перевода в режиме реального времени сделает прослушивание иностранного контента максимально комфортным. Откройте для себя новые грани ваших Buds
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Наушники Samsung Galaxy Buds 3 (SM-R530NZAACIS) серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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