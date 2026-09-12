Описание товара Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101

Набор инструментов Gigant GAS-101, 101 предмет — это универсальный комплект ручного инструмента, предназначенный для ремонта автомобилей, обслуживания техники и выполнения различных слесарно-монтажных работ. Набор имеет расширенную комплектацию и подходит для использования в гараже, мастерской, автосервисе или на станции технического обслуживания. Рабочие элементы инструмента изготовлены из прочной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой устойчивостью к износу, механическим нагрузкам и коррозии. Благодаря этому инструмент сохраняет надежность и длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации. В набор входят 6-гранные торцевые головки и головки E-типа с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2", что позволяет работать с широким диапазоном крепежных элементов. Диапазон размеров головок составляет от 4 до 32 мм, что делает комплект удобным как для мелкого, так и для крупного крепежа. Метрическая система измерения соответствует стандартам большинства автомобильных узлов и механизмов. Для удобства работы комплект оснащен трещоточными ключами с механизмом на 72 зубца, которые обеспечивают плавный ход и позволяют работать даже в ограниченном пространстве. В набор также входят удлинители, Т-образные воротки, карданные шарниры и гибкий удлинитель, благодаря чему можно эффективно работать с крепежом, расположенным в углублениях или труднодоступных местах. Дополнительным преимуществом комплекта является наличие комбинированных и разрезных ключей, набора бит различных типов (HEX, Torx, Spline), отверток и вспомогательного инструмента. В набор также входят свечные головки 16 и 21 мм, разводной ключ, пассатижи и магнитная телескопическая рукоятка, что значительно расширяет возможности применения инструмента при ремонте и обслуживании техники. Все инструменты аккуратно размещены в прочном пластиковом кейсе, который защищает комплект от повреждений и обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Каждая деталь имеет отдельную ячейку, что позволяет быстро находить нужный инструмент и поддерживать порядок на рабочем месте. Благодаря широкой комплектации набор Gigant GAS-101 (101 предмет) является практичным решением для ремонта автомобилей, обслуживания техники и выполнения различных слесарных работ. Комплект подойдет как для домашних мастеров, так и для пользователей, которым необходим универсальный и функциональный инструмент для регулярного использования.