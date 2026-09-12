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Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, пассатижи
Комплектация
1/2": головки торцевые (8-32 мм), головки E-Torx (E-11-E-18), головки свечные (16, 21 мм), удлинители (50, 125, 250 мм), трещотка, вороток Т-образный, кардан; 1/4": головки торцевые (4-10 мм), головки E-Torx (E-4-E-10), удлинители (75, 150 мм), кардан, вороток, трещотка, отвертка-держатель, переходник; биты (Hex, Torx, Spline), гибкий удлинитель, ключи (комбинированные, разрезные, разводной), отвертки, магнит, пассатижи, кейс.
  • Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 - фото 1
  • Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 - фото 2
  • Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 - фото 3
  • Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 - фото 4
  • Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 - фото 5
  • Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679054
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Характеристики

Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, пассатижи
Комплектация
1/2": головки торцевые (8-32 мм), головки E-Torx (E-11-E-18), головки свечные (16, 21 мм), удлинители (50, 125, 250 мм), трещотка, вороток Т-образный, кардан; 1/4": головки торцевые (4-10 мм), головки E-Torx (E-4-E-10), удлинители (75, 150 мм), кардан, вороток, трещотка, отвертка-держатель, переходник; биты (Hex, Torx, Spline), гибкий удлинитель, ключи (комбинированные, разрезные, разводной), отвертки, магнит, пассатижи, кейс.
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, рожковый, накидной, комбинированный
Шлицы отверток
SL1.5
Шлицы бит
шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х34х10
Вес, кг.
10.06

Описание товара Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101

Набор инструментов Gigant GAS-101, 101 предмет — это универсальный комплект ручного инструмента, предназначенный для ремонта автомобилей, обслуживания техники и выполнения различных слесарно-монтажных работ. Набор имеет расширенную комплектацию и подходит для использования в гараже, мастерской, автосервисе или на станции технического обслуживания. Рабочие элементы инструмента изготовлены из прочной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой устойчивостью к износу, механическим нагрузкам и коррозии. Благодаря этому инструмент сохраняет надежность и длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации. В набор входят 6-гранные торцевые головки и головки E-типа с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2", что позволяет работать с широким диапазоном крепежных элементов. Диапазон размеров головок составляет от 4 до 32 мм, что делает комплект удобным как для мелкого, так и для крупного крепежа. Метрическая система измерения соответствует стандартам большинства автомобильных узлов и механизмов. Для удобства работы комплект оснащен трещоточными ключами с механизмом на 72 зубца, которые обеспечивают плавный ход и позволяют работать даже в ограниченном пространстве. В набор также входят удлинители, Т-образные воротки, карданные шарниры и гибкий удлинитель, благодаря чему можно эффективно работать с крепежом, расположенным в углублениях или труднодоступных местах. Дополнительным преимуществом комплекта является наличие комбинированных и разрезных ключей, набора бит различных типов (HEX, Torx, Spline), отверток и вспомогательного инструмента. В набор также входят свечные головки 16 и 21 мм, разводной ключ, пассатижи и магнитная телескопическая рукоятка, что значительно расширяет возможности применения инструмента при ремонте и обслуживании техники. Все инструменты аккуратно размещены в прочном пластиковом кейсе, который защищает комплект от повреждений и обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Каждая деталь имеет отдельную ячейку, что позволяет быстро находить нужный инструмент и поддерживать порядок на рабочем месте. Благодаря широкой комплектации набор Gigant GAS-101 (101 предмет) является практичным решением для ремонта автомобилей, обслуживания техники и выполнения различных слесарных работ. Комплект подойдет как для домашних мастеров, так и для пользователей, которым необходим универсальный и функциональный инструмент для регулярного использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные

Отзывы о товаре Gigant набор инструментов 101 предмет GAS 101




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Характеристики
Бренд
GIGANT
Тип товара
Набор инструментов
Область применения
автомобильный набор
Количество предметов, шт
101
Инструменты в комплекте
биты, отвертка, разводной ключ, торцевая головка, отвертка-битодержатель, трещеточный ключ, пассатижи
Комплектация
1/2": головки торцевые (8-32 мм), головки E-Torx (E-11-E-18), головки свечные (16, 21 мм), удлинители (50, 125, 250 мм), трещотка, вороток Т-образный, кардан; 1/4": головки торцевые (4-10 мм), головки E-Torx (E-4-E-10), удлинители (75, 150 мм), кардан, вороток, трещотка, отвертка-держатель, переходник; биты (Hex, Torx, Spline), гибкий удлинитель, ключи (комбинированные, разрезные, разводной), отвертки, магнит, пассатижи, кейс.
Упаковка
кейс
Тип гаечных ключей
разводной, рожковый, накидной, комбинированный
Шлицы отверток
SL1.5
Шлицы бит
шестигранный (H/HEX)
Наконечники головок
6-гранный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов Gigant GAS-101, 101 предмет — это универсальный комплект ручного инструмента, предназначенный для ремонта автомобилей, обслуживания техники и выполнения различных слесарно-монтажных работ. Набор имеет расширенную комплектацию и подходит для использования в гараже, мастерской, автосервисе или на станции технического обслуживания. Рабочие элементы инструмента изготовлены из прочной хромованадиевой стали (Cr-V), которая отличается высокой устойчивостью к износу, механическим нагрузкам и коррозии. Благодаря этому инструмент сохраняет надежность и длительный срок службы даже при интенсивной эксплуатации. В набор входят 6-гранные торцевые головки и головки E-типа с присоединительными квадратами 1/4" и 1/2", что позволяет работать с широким диапазоном крепежных элементов. Диапазон размеров головок составляет от 4 до 32 мм, что делает комплект удобным как для мелкого, так и для крупного крепежа. Метрическая система измерения соответствует стандартам большинства автомобильных узлов и механизмов. Для удобства работы комплект оснащен трещоточными ключами с механизмом на 72 зубца, которые обеспечивают плавный ход и позволяют работать даже в ограниченном пространстве. В набор также входят удлинители, Т-образные воротки, карданные шарниры и гибкий удлинитель, благодаря чему можно эффективно работать с крепежом, расположенным в углублениях или труднодоступных местах. Дополнительным преимуществом комплекта является наличие комбинированных и разрезных ключей, набора бит различных типов (HEX, Torx, Spline), отверток и вспомогательного инструмента. В набор также входят свечные головки 16 и 21 мм, разводной ключ, пассатижи и магнитная телескопическая рукоятка, что значительно расширяет возможности применения инструмента при ремонте и обслуживании техники. Все инструменты аккуратно размещены в прочном пластиковом кейсе, который защищает комплект от повреждений и обеспечивает удобное хранение и транспортировку. Каждая деталь имеет отдельную ячейку, что позволяет быстро находить нужный инструмент и поддерживать порядок на рабочем месте. Благодаря широкой комплектации набор Gigant GAS-101 (101 предмет) является практичным решением для ремонта автомобилей, обслуживания техники и выполнения различных слесарных работ. Комплект подойдет как для домашних мастеров, так и для пользователей, которым необходим универсальный и функциональный инструмент для регулярного использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками


Теги товара: автомобильные
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