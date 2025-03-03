Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
23 280 руб.
29 990
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 679024
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Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Датчики
есть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7
Описание товара Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black
**Xiaomi Robot Vacuum S20+ (Black) EU** — это робот-пылесос, который предназначен для автоматической уборки полов в доме. Он оснащён мощным двигателем и различными датчиками, которые позволяют ему эффективно перемещаться по комнате и избегать препятствий.
Вот некоторые характеристики Xiaomi Robot Vacuum S20+:
* **Мощность всасывания:** 6000 Па. Это позволяет пылесосу собирать пыль, мусор и другие загрязнения с различных типов напольных покрытий.
* **Ёмкость аккумулятора:** 5200 мАч. Этого хватает на уборку площади до 250 квадратных метров без подзарядки.
* **Время работы от аккумулятора:** до 180 минут.
* **Объём пылесборника:** 0,45 литра.
* **Уровень шума:** 72 дБ.
* **Режимы уборки:** сухая уборка.
* **Датчики:** датчики столкновения, датчики падения, инфракрасные датчики.
* **Управление:** с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение.
Xiaomi Robot Vacuum S20+ имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко интегрируется в систему умного дома Xiaomi и может быть настроен на работу по расписанию.
Этот робот-пылесос является отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий.
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Xiaomi Mi Home, Amazon Alexa, Google Home
Голосовой помощник
Alexa
Развернуть
Датчики
есть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
126
Страна производитель
Китай
Описание
**Xiaomi Robot Vacuum S20+ (Black) EU** — это робот-пылесос, который предназначен для автоматической уборки полов в доме. Он оснащён мощным двигателем и различными датчиками, которые позволяют ему эффективно перемещаться по комнате и избегать препятствий.
Вот некоторые характеристики Xiaomi Robot Vacuum S20+:
* **Мощность всасывания:** 6000 Па. Это позволяет пылесосу собирать пыль, мусор и другие загрязнения с различных типов напольных покрытий.
* **Ёмкость аккумулятора:** 5200 мАч. Этого хватает на уборку площади до 250 квадратных метров без подзарядки.
* **Время работы от аккумулятора:** до 180 минут.
* **Объём пылесборника:** 0,45 литра.
* **Уровень шума:** 72 дБ.
* **Режимы уборки:** сухая уборка.
* **Датчики:** датчики столкновения, датчики падения, инфракрасные датчики.
* **Управление:** с помощью пульта дистанционного управления или через мобильное приложение.
Xiaomi Robot Vacuum S20+ имеет стильный дизайн и выполнен в чёрном цвете. Он легко интегрируется в систему умного дома Xiaomi и может быть настроен на работу по расписанию.
Этот робот-пылесос является отличным выбором для тех, кто хочет автоматизировать процесс уборки и поддерживать чистоту в своём доме без лишних усилий.
Комментарий:
Мойдодыр! покупкой доволен соответствует цене.
Источник: Яндекс Маркет
Артём Ю.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу, за такой хороший товар, запустил, работает супер. Жена довольна. Продавец оказался отзывчивый, ответил на все вопросы. Очень доволен!!! Спасибо большое ещё раз
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black
Достоинства:
Комментарий:
Мойдодыр! покупкой доволен соответствует цене.
Достоинства:
Комментарий:
Спасибо большое продавцу, за такой хороший товар, запустил, работает супер. Жена довольна. Продавец оказался отзывчивый, ответил на все вопросы. Очень доволен!!! Спасибо большое ещё раз