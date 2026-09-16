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Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 733044
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Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние , 733044

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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 1
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Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 2
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 3
Уценка
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home
Продолжительность автономной уборки, мин
160
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 1
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 2
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 3
  • Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
11 640 руб.  23 280 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733044
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние
11 640 руб. -50%
23 280 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док станция , робот-пылесос, 2 насадки
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home
Датчики
есть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7

Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние

Внешний вид : хорошее состояние Комплектность: док станция , робот-пылесос, 2 насадки Причина уценки: после ремонта ( замена составной части , обновление ПО) Акт приложен , потертости нет оригинальной коробки 

Отзывы о товаре Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док станция , робот-пылесос, 2 насадки
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home
Датчики
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность: док станция , робот-пылесос, 2 насадки Причина уценки: после ремонта ( замена составной части , обновление ПО) Акт приложен , потертости нет оригинальной коробки 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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