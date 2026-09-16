Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние , 733044
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%11 640 руб. 23 280 руб.
В наличии
Код товара: 733044
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
11 640 руб. -50%
23 280 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док станция , робот-пылесос, 2 насадки
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home
Датчики
есть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х44х15
Вес, кг.
7
Описание товара Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность: док станция , робот-пылесос, 2 насадки Причина уценки: после ремонта ( замена составной части , обновление ПО) Акт приложен , потертости нет оригинальной коробки
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Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
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Бренд
Тип товара
Робот-пылесос
Мощность всасывания
55 Вт
Емкость пылесборника
450 мл
Кол-во насадок в комплекте
1
Уровень шума, дБ
65
Комплектация
док станция , робот-пылесос, 2 насадки
Цвет
черный
Тип уборки
влажная, сухая
Режимы уборки
Уборка вдоль стены; Полностью автоматическая уборка; ручной режим
Работа в системе «Умный дом»
Amazon Alexa, Google Home, Xiaomi Mi Home
Датчики
есть
Развернуть
Объем пылесборника станции, мл
450
Тип аккумулятора в комплекте
Li-Ion
Емкость аккумуляторов, mAh
5200
Потребляемая мощность, Вт
55
Продолжительность автономной уборки, мин
160
Время зарядки, мин
360
Площадь уборки на полном заряде аккумуляторов, кв.м
165
Ширина робота-пылесоса, мм
350
Ширина базовой станции, мм
130
Страна производитель
Китай
Внешний вид : хорошее состояние Комплектность: док станция , робот-пылесос, 2 насадки Причина уценки: после ремонта ( замена составной части , обновление ПО) Акт приложен , потертости нет оригинальной коробки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Dreame, Xiaomi, с Алисой, моющие Dreame, моющий Dreame со станцией самоочистки, белые
Теги товара: с влажной уборкой, моющий со станцией самоочистки, для сухой уборки
Уцененный товар Робот-пылесос Xiaomi Robot Vacuum S20+ EU (BHR8158EU) Black хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11640 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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