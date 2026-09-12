Саундбар JBL Bar 2.0 All-in-One
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678162
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х11х8
Вес, кг.
5.5
Описание товара Саундбар JBL Bar 2.0 All-in-One
Саундбар JBL BAR 2.0 All-in-One в изящном черном корпусе обладает толщиной 9 см и высотой 5.8 см при ширине 61.4 см. За счет таких габаритов устройство можно разместить как на горизонтальной поверхности, так и на стене. Мощность звуковой панели сурраундбара достигает 80 Вт. В сочетании со способностью передавать звук чисто и четко это делает его полезным при просмотре спортивных трансляции и устраивании вечеринки с танцами на дому.
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Саундбар JBL BAR 2.0 All-in-One в изящном черном корпусе обладает толщиной 9 см и высотой 5.8 см при ширине 61.4 см. За счет таких габаритов устройство можно разместить как на горизонтальной поверхности, так и на стене. Мощность звуковой панели сурраундбара достигает 80 Вт. В сочетании со способностью передавать звук чисто и четко это делает его полезным при просмотре спортивных трансляции и устраивании вечеринки с танцами на дому.
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
Смотрите также: Акустические системы, Компьютерные колонки, Саундбары
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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