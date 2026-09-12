Top.Mail.Ru
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кабель Ugreen HD118 Black (40414)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 1
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 2
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 3
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 4
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 5
Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
  • Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 1
  • Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 2
  • Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 3
  • Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 4
  • Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 5
  • Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 677094
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х23х9
Вес, г.
910

Описание товара Кабель Ugreen HD118 Black (40414)

Кабель UGREEN HD118 с высокой скоростью передачи поддерживает 4К (2840 х 2160) / 60 Hz, полное HD, 3D с каналом возврата аудио и Ethernet, скорость передачи сигнала до 10,2 Гбит/с, 340 Мгц, обеспечивая безупречный просмотр видео. Широко совместим с обычными устройствами HDMI, такими как TV Stick, Ninteno Switch, Roki, Chromecast, Oculus Rift, PS3, PS4, когда подключается к HDTV от Samsuhg, LG, Sony и других.

Отзывы о товаре Кабель Ugreen HD118 Black (40414)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
UGREEN
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель UGREEN HD118 с высокой скоростью передачи поддерживает 4К (2840 х 2160) / 60 Hz, полное HD, 3D с каналом возврата аудио и Ethernet, скорость передачи сигнала до 10,2 Гбит/с, 340 Мгц, обеспечивая безупречный просмотр видео. Широко совместим с обычными устройствами HDMI, такими как TV Stick, Ninteno Switch, Roki, Chromecast, Oculus Rift, PS3, PS4, когда подключается к HDTV от Samsuhg, LG, Sony и других.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ugreen HD118 Black (40414) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...