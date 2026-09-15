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Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка

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Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка - фото 1
Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Minima Rhythm II
Жанр
Классическая музыка
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка - фото 1
  • Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб. 
Начислим 246 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676398
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка
7 220 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4988031270387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Minima Rhythm II
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
????? for Piano, Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas, Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion, WAVE, String Quartet No.1 I.Encounter, String Quartet No.1 II.Phosphorescent Sea, String Quartet No.1 III.Metamorphosis, String Quartet No.1 IV.Other World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка

Дзё Хисаиси ? один из самых известных японских композиторов. Настоящее имя Мамору Фудзисава. Свой первый альбом «Information», он выпустил в 1982 году. В 1983 году Исао Такахата порекомендовал Хисаиси Хаяо Миядзаки для написания сопровождающего альбома к манге «Навсикая из Долины Ветров». Миядзаки так понравилась работа молодого музыканта, что он предложил ему написать музыку к полнометражному аниме-фильму «Навсикая из Долины ветров». Работа над «Навсикаей» прославила Хисаиси. В благодарность он работал над всеми последующими работами Миядзаки.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[4988031270387]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Joe Hisaishi
Альбом (сингл)
Minima Rhythm II
Жанр
Классическая музыка
Трек-лист
????? for Piano, Shaking Anxiety and Dreamy Globe for 2 Marimbas, Single Track Music 1 for 4 Saxophones and Percussion, WAVE, String Quartet No.1 I.Encounter, String Quartet No.1 II.Phosphorescent Sea, String Quartet No.1 III.Metamorphosis, String Quartet No.1 IV.Other World
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Дзё Хисаиси ? один из самых известных японских композиторов. Настоящее имя Мамору Фудзисава. Свой первый альбом «Information», он выпустил в 1982 году. В 1983 году Исао Такахата порекомендовал Хисаиси Хаяо Миядзаки для написания сопровождающего альбома к манге «Навсикая из Долины Ветров». Миядзаки так понравилась работа молодого музыканта, что он предложил ему написать музыку к полнометражному аниме-фильму «Навсикая из Долины ветров». Работа над «Навсикаей» прославила Хисаиси. В благодарность он работал над всеми последующими работами Миядзаки.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Joe Hisaishi - Minima Rhythm II (4988031270387) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7220 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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