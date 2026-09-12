Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676327
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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка
Погрузитесь в увлекательный мир музыкальной атмосферы с виниловой пластинкой Level Select от Pizza Hotline. Этот двойной LP в прозрачном исполнении на 45 оборотов в минуту порадует вас уникальным звучанием и неповторимой атмосферой. Ограниченный выпуск этой пластинки позволит вам ощутить энергию и тепло музыки, созданной с любовью к деталям. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Pizza Hotline / Level Select (Transparent, 45 RPM, Limited) (2LP) и добавить в свою коллекцию удивительное произведение искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Погрузитесь в увлекательный мир музыкальной атмосферы с виниловой пластинкой Level Select от Pizza Hotline. Этот двойной LP в прозрачном исполнении на 45 оборотов в минуту порадует вас уникальным звучанием и неповторимой атмосферой. Ограниченный выпуск этой пластинки позволит вам ощутить энергию и тепло музыки, созданной с любовью к деталям. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Pizza Hotline / Level Select (Transparent, 45 RPM, Limited) (2LP) и добавить в свою коллекцию удивительное произведение искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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