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Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка

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Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 1
Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 2
Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 3
Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 1
  • Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 2
  • Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 3
  • Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676327
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Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка

Погрузитесь в увлекательный мир музыкальной атмосферы с виниловой пластинкой Level Select от Pizza Hotline. Этот двойной LP в прозрачном исполнении на 45 оборотов в минуту порадует вас уникальным звучанием и неповторимой атмосферой. Ограниченный выпуск этой пластинки позволит вам ощутить энергию и тепло музыки, созданной с любовью к деталям. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Pizza Hotline / Level Select (Transparent, 45 RPM, Limited) (2LP) и добавить в свою коллекцию удивительное произведение искусства.

Отзывы о товаре Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в увлекательный мир музыкальной атмосферы с виниловой пластинкой Level Select от Pizza Hotline. Этот двойной LP в прозрачном исполнении на 45 оборотов в минуту порадует вас уникальным звучанием и неповторимой атмосферой. Ограниченный выпуск этой пластинки позволит вам ощутить энергию и тепло музыки, созданной с любовью к деталям. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Pizza Hotline / Level Select (Transparent, 45 RPM, Limited) (2LP) и добавить в свою коллекцию удивительное произведение искусства.
Самовывоз
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Отзывы


Pizza Hotline - Level Select (coloured) (4251804140836) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4900 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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