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Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка

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Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка - фото 2
Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jason Moran
Альбом (сингл)
Ten
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка - фото 1
  • Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка - фото 2
  • Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676324
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458320404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jason Moran
Альбом (сингл)
Ten
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Blocks, RFK In The Land Of Apartheid, Feedback Pt. 2, Crespuscule With Nellie, Study No. 6, Pas De Deux - Lines Ballet, Study No. 6, Gangsterism Over 10 Years, Big Stuff, Play To Live, The Subtle One, To Bob Vatel Of Paris, Old Babies, Nobody, Thelonious
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка

Своим восьмым альбомом Ten для Blue Note пианист Джейсон Моран отпраздновал десятую годовщину своего трио The Bandwagon в 2010 году. Впервые на виниле в виде двойного альбома с бонус-треками. Blue Note Classic Vinyl Edition: Стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal, гейтфолд.. Трио, которое до сих пор играет в том же составе, радикально модернизировало образ классического фортепианого трио. На альбоме Ten, который теперь впервые выходит в виде двойного альбома на виниле, The Bandwagon предлагает оригинальные вещи Морана, а также уникальные интерпретации произведений Телониуса Монка, Джаки Байарда и Конлона Нэнкарроу.

Отзывы о товаре Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602458320404]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Jason Moran
Альбом (сингл)
Ten
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Blue Blocks, RFK In The Land Of Apartheid, Feedback Pt. 2, Crespuscule With Nellie, Study No. 6, Pas De Deux - Lines Ballet, Study No. 6, Gangsterism Over 10 Years, Big Stuff, Play To Live, The Subtle One, To Bob Vatel Of Paris, Old Babies, Nobody, Thelonious
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note
Страна производитель
Великобритания
Описание
Своим восьмым альбомом Ten для Blue Note пианист Джейсон Моран отпраздновал десятую годовщину своего трио The Bandwagon в 2010 году. Впервые на виниле в виде двойного альбома с бонус-треками. Blue Note Classic Vinyl Edition: Стерео, мастеринг Кевина Грея, отпечатано на 180-граммовом виниле Optimal, гейтфолд.. Трио, которое до сих пор играет в том же составе, радикально модернизировало образ классического фортепианого трио. На альбоме Ten, который теперь впервые выходит в виде двойного альбома на виниле, The Bandwagon предлагает оригинальные вещи Морана, а также уникальные интерпретации произведений Телониуса Монка, Джаки Байарда и Конлона Нэнкарроу.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jason Moran - Ten (0602458320404) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5680 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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