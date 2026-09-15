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Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка

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Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 1
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 2
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 3
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 4
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 5
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 6
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 7
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 8
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 9
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 10
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 11
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 12
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
There Is No Year
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 1
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 2
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 3
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 4
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 5
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 6
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 7
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 8
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 9
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 10
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 11
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 12
  • Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676233
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861143918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
There Is No Year
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
There Is No Year, Dispossession, Hour Of The Furnaces, Losing Is Ours, Unoccupied, Chaka, Wait For The Sound, Repeating Night, We Cant Be Found, Nothing Bloomed, Void
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: There Is No Year, Dispossession, Hour Of The Furnaces, Losing Is Ours, Unoccupied, Chaka, Wait For The Sound, Repeating Night, We Cant Be Found, Nothing Bloomed, Void



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[0744861143918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Algiers
Альбом (сингл)
There Is No Year
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
There Is No Year, Dispossession, Hour Of The Furnaces, Losing Is Ours, Unoccupied, Chaka, Wait For The Sound, Repeating Night, We Cant Be Found, Nothing Bloomed, Void
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: There Is No Year, Dispossession, Hour Of The Furnaces, Losing Is Ours, Unoccupied, Chaka, Wait For The Sound, Repeating Night, We Cant Be Found, Nothing Bloomed, Void


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Algiers - There Is No Year (0744861143918) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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