The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка
Rubber Factory - третья студийная пластинка от рок-группы The Black Keys. Она была выпущена в 2004 году и спродюсирована лично участниками коллектива. Пластинка стала первой в дискографии группы, пробившейся в чарт Billboard и занявшей там 131 позицию, в Британии же досталась 62 строка хит-парада. Альбом получил положительные отзывы слушателей и критиков - например, портал Allmusic присвоил ему 4.5 звезды. Американская рок-группа The Black Keys была сформирована в 2001 году и состоит всего из двух участников - Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные). Не смотря на такой минималистический состав, коллектив пользуется огромной популярностью в США, всего группа распродала два миллиона своих пластинок. На счету музыкантов семь премий Грэмми и большое количество прочих наград.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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