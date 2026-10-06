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The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 1
Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 2
Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 3
Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 4
Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
  • Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 1
  • Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 2
  • Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 3
  • Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 4
  • Виниловая пластинка Black Keys, The Rubber Factory 0045778037919 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 660 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676214
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка
4 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка

Rubber Factory - третья студийная пластинка от рок-группы The Black Keys. Она была выпущена в 2004 году и спродюсирована лично участниками коллектива. Пластинка стала первой в дискографии группы, пробившейся в чарт Billboard и занявшей там 131 позицию, в Британии же досталась 62 строка хит-парада. Альбом получил положительные отзывы слушателей и критиков - например, портал Allmusic присвоил ему 4.5 звезды. Американская рок-группа The Black Keys была сформирована в 2001 году и состоит всего из двух участников - Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные). Не смотря на такой минималистический состав, коллектив пользуется огромной популярностью в США, всего группа распродала два миллиона своих пластинок. На счету музыкантов семь премий Грэмми и большое количество прочих наград.

Отзывы о товаре The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Fat Possum
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Rubber Factory - третья студийная пластинка от рок-группы The Black Keys. Она была выпущена в 2004 году и спродюсирована лично участниками коллектива. Пластинка стала первой в дискографии группы, пробившейся в чарт Billboard и занявшей там 131 позицию, в Британии же досталась 62 строка хит-парада. Альбом получил положительные отзывы слушателей и критиков - например, портал Allmusic присвоил ему 4.5 звезды. Американская рок-группа The Black Keys была сформирована в 2001 году и состоит всего из двух участников - Дэна Ауэрбаха (вокал, гитара) и Патрика Карни (ударные). Не смотря на такой минималистический состав, коллектив пользуется огромной популярностью в США, всего группа распродала два миллиона своих пластинок. На счету музыкантов семь премий Грэмми и большое количество прочих наград.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить The Black Keys - Rubber Factory 0045778037919 виниловая пластинка - по цене 4660 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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