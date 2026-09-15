Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels Time!
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб.
В наличии
Код товара: 676198
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4 270 руб.
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Характеристики
Бренд
E Works
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
E Works
Barcode
[5400863157845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels Time!
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
E Works
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
E Works
Barcode
[5400863157845]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Eels
Альбом (сингл)
Eels Time!
Жанр
Alternative Rock, Indie Rock
Трек-лист
Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Time, We Wont See Her Like Again, Goldy, Sweet Smile, Haunted Hero, If Im Gonna Go Anywhere, And You Run, Lay With The Lambs, Song For You Know Who, I Cant Believe Its True, On The Bridge, Lets Be Lucky
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eels - Eels Time! (coloured) (5400863157845) виниловая пластинка - стоимость товара 4270 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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