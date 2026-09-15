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AC/DC - Stiff Upper Lip (coloured) (0196588733710) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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AC/DC - Stiff Upper Lip (coloured) (0196588733710) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 1
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 2
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 3
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 4
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 5
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 6
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 7
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 8
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 9
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 10
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 11
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 12
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 13
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 14
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 15
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 16
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 17
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 18
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 19
Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 1
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 2
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 3
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 4
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 5
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 6
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 7
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 8
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 9
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 10
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 11
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 12
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 13
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 14
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 15
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 16
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 17
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 18
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 19
  • Виниловая пластинка AC/DC Stiff Upper Lip (coloured) 0196588733710 - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 390 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676176
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
AC/DC - Stiff Upper Lip (coloured) (0196588733710) виниловая пластинка
4 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара AC/DC - Stiff Upper Lip (coloured) (0196588733710) виниловая пластинка

Stiff Upper Lip — четырнадцатый студийный альбом рок-группы AC/DC, выпущенный в 2000 году. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.

Отзывы о товаре AC/DC - Stiff Upper Lip (coloured) (0196588733710) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Columbia
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Stiff Upper Lip — четырнадцатый студийный альбом рок-группы AC/DC, выпущенный в 2000 году. Юбилейное переиздание на золотом виниле 180 г.. Чтобы отпраздновать 50-летие королей рок-н-ролла, Columbia Records/Legacy Recordings выпускает бэк-каталог группы в истинно королевском стиле: в виде лимитированного золотого винила 180 г. К каждой пластинке этого специального издания прилагается принт (30x30 см) с совершенно новым юбилейным оформлением AC/DC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


AC/DC - Stiff Upper Lip (coloured) (0196588733710) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4390 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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