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Thandi Ntuli & Carlos Nino - Rainbow Revisited (0789993993765) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Thandi Ntuli & Carlos Nino - Rainbow Revisited (0789993993765) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Ntuli, Thandi; Nino, Carlos Rainbow Revisited 0789993993765
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 270 руб. 
Начислим 156 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676143
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Thandi Ntuli & Carlos Nino - Rainbow Revisited (0789993993765) виниловая пластинка
4 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Thandi Ntuli & Carlos Nino - Rainbow Revisited (0789993993765) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Rainbow Revisited от Thandi Ntuli &amp;amp; Carlos Nino. Этот альбом на одном LP привнесет в вашу жизнь краски радуги и неповторимую атмосферу утонченных музыкальных композиций. Сочетание таланта Танди Нтули и Карлоса Нино создает уникальное звучание, которое заставит ваше сердце биться в такт музыке. Если вы стремитесь купить виниловую пластинку, способную даровать вам невероятные эмоции и вдохновение, Thandi Ntuli &amp;amp; Carlos Nino / Rainbow Revisited станет прекрасным выбором для вашей звуковой коллекции.

Отзывы о товаре Thandi Ntuli & Carlos Nino - Rainbow Revisited (0789993993765) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
International Anthem
Тип товара
Виниловая пластинка
Описание
Погрузитесь в мир удивительной музыки с виниловой пластинкой Rainbow Revisited от Thandi Ntuli &amp;amp; Carlos Nino. Этот альбом на одном LP привнесет в вашу жизнь краски радуги и неповторимую атмосферу утонченных музыкальных композиций. Сочетание таланта Танди Нтули и Карлоса Нино создает уникальное звучание, которое заставит ваше сердце биться в такт музыке. Если вы стремитесь купить виниловую пластинку, способную даровать вам невероятные эмоции и вдохновение, Thandi Ntuli &amp;amp; Carlos Nino / Rainbow Revisited станет прекрасным выбором для вашей звуковой коллекции.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Thandi Ntuli & Carlos Nino - Rainbow Revisited (0789993993765) виниловая пластинка – стоимость товара 4270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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