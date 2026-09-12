Avril Lavigne - Best Damn Thing (0196588869310) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Best Damn Thing
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб.
В наличии
Код товара: 676105
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588869310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Best Damn Thing
Трек-лист
Girlfriend, I Can Do Better, Runaway, The Best Damn Thing, When Youre Gone, Everything Back But You, Hot, Innocence, I Dontt Have To Try, One Of Those Girls, Contagious, Keep Holding On, Alone, I Will Be, I Can Do Better (Acoustic Version), Girlfriend (The Submarines Time Warp 66 Mix - English), Girlfriend (Dr. Luke Mix)
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avril Lavigne - Best Damn Thing (0196588869310) виниловая пластинка
«The Best Damn Thing» — третий студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2007 году. Расширенное переиздание на виниле.. Аврил Лавин достигла вершин международных чартов со своим третьим альбомом «The Best Damn Thing» (2007). Альбом был продан тиражом более шести миллионов копий по всему миру и стал платиновым в США и Канаде. Двойной платиновый сингл Girlfriend несколько недель возглавлял чарты США. Альбом также содержит мощную балладу «Keep Hold On» из фантастического фильма «Eragon». Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588869310]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Avril Lavigne
Альбом (сингл)
Best Damn Thing
Трек-лист
Girlfriend, I Can Do Better, Runaway, The Best Damn Thing, When Youre Gone, Everything Back But You, Hot, Innocence, I Dontt Have To Try, One Of Those Girls, Contagious, Keep Holding On, Alone, I Will Be, I Can Do Better (Acoustic Version), Girlfriend (The Submarines Time Warp 66 Mix - English), Girlfriend (Dr. Luke Mix)
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
«The Best Damn Thing» — третий студийный альбом канадской поп-исполнительницы Аврил Лавин, первоначально выпущенный в 2007 году. Расширенное переиздание на виниле.. Аврил Лавин достигла вершин международных чартов со своим третьим альбомом «The Best Damn Thing» (2007). Альбом был продан тиражом более шести миллионов копий по всему миру и стал платиновым в США и Канаде. Двойной платиновый сингл Girlfriend несколько недель возглавлял чарты США. Альбом также содержит мощную балладу «Keep Hold On» из фантастического фильма «Eragon». Впервые на виниле выходит расширенный цифровой список треков.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Avril Lavigne - Best Damn Thing (0196588869310) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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