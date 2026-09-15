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The Isley Brothers - Givin' It Back (8718469533343) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Isley Brothers - Givin' It Back (8718469533343) виниловая пластинка

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The Isley Brothers - Givin&#039; It Back (8718469533343) виниловая пластинка - фото 1
The Isley Brothers - Givin&#039; It Back (8718469533343) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Isley Brothers
Альбом (сингл)
Givin It Back
Жанр
Funk, Soul, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Isley Brothers - Givin&#039; It Back (8718469533343) виниловая пластинка - фото 1
  • The Isley Brothers - Givin&#039; It Back (8718469533343) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676066
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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The Isley Brothers - Givin' It Back (8718469533343) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Isley Brothers
Альбом (сингл)
Givin It Back
Жанр
Funk, Soul, R&B
Трек-лист
Ohio / Machine Gun, Fire And Rain, Lay Lady Lay Spill The Wine, But Today, Cold Bologna, Love The One Youre With
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Isley Brothers - Givin' It Back (8718469533343) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ohio / Machine Gun, Fire And Rain, Lay Lady Lay Spill The Wine, But Today, Cold Bologna, Love The One Youre With

Отзывы о товаре The Isley Brothers - Givin' It Back (8718469533343) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533343]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Isley Brothers
Альбом (сингл)
Givin It Back
Жанр
Funk, Soul, R&B
Трек-лист
Ohio / Machine Gun, Fire And Rain, Lay Lady Lay Spill The Wine, But Today, Cold Bologna, Love The One Youre With
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Ohio / Machine Gun, Fire And Rain, Lay Lady Lay Spill The Wine, But Today, Cold Bologna, Love The One Youre With
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Isley Brothers - Givin' It Back (8718469533343) виниловая пластинка - стоимость товара 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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