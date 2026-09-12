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Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка

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Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка - фото 1
Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка - фото 1
  • Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 676015
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Prefab Sprout - Steve McQueen (0190759583210) виниловая пластинка

Steve McQueen@ - ремастированное переиздание студийного альбома британской поп/рок-группы Prefab Sprout, первоначально выпущенного в 1985 году. Релиз представлен на чернои 180-граммовом виниле. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл The King of Rock n Roll добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. В Соединенных Штатах группа Prefab Sprout никогда не имела успеха.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Steve McQueen@ - ремастированное переиздание студийного альбома британской поп/рок-группы Prefab Sprout, первоначально выпущенного в 1985 году. Релиз представлен на чернои 180-граммовом виниле. Prefab Sprout - британская поп/рок-группа из Уиттон-Джилберта, графство Дарем, образовавшаяся в 1978 году. Её наибольший успех пришёлся на середину и вторую половину 1980-х годов. Восемь альбомов Prefab Sprout входили в топ-40 британского чарта, а сингл The King of Rock n Roll добрался до 7- го места в чарте синглов Великобритании. Фронтмен группы, Падди Макалун, считается в Великобритании одним из талантливейших поэтов-композиторов того периода. В Соединенных Штатах группа Prefab Sprout никогда не имела успеха.
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