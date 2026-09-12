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Корпус Оклик OCC-MN302F белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Оклик OCC-MN302F белый

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Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 1
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 2
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 3
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 4
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 5
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 6
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 7
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 8
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 9
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 10
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 11
Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпус для ПК
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 1
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 2
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 3
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 4
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 5
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 6
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 7
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 8
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 9
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 10
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 11
  • Корпус Оклик OCC-MN302F белый - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675817
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Характеристики

Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х45х30
Вес, кг.
2.84

Описание товара Корпус Оклик OCC-MN302F белый

Корпус mATX Oklick OCC-MN302F, Mini-Tower, без БП, белый.

Отзывы о товаре Корпус Оклик OCC-MN302F белый




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Характеристики
Бренд
ОКЛИК
Тип товара
Корпус для ПК
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус mATX Oklick OCC-MN302F, Mini-Tower, без БП, белый.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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