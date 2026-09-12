Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black
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Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675622
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
250
Описание товара Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black
Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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Бренд
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.
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Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
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