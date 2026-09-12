Top.Mail.Ru
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 1
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 2
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 3
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 4
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 5
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 6
Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 1
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 2
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 3
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 4
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 5
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 6
  • Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675622
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х6
Вес, г.
250

Описание товара Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black

Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.



Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Zalman
Тип товара
Вентилятор для корпуса
Назначение
для корпуса
Охлаждение
воздушное
Подсветка
нет
Тип коннектора
4 pin
Дополнительно
максимальное статическое давление 2.01 мм H2O
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-2000 об/мин
Уровень шума
29.7
Развернуть
Регулятор оборотов (PWM)
да
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Вентилятор ZALMAN ZM-AF120 диаметром 120 мм способствует своевременному и эффективному охлаждению компонентов компьютера. В основе его функционирования лежит гидродинамический подшипник. Благодаря антивибрационной прокладке устройство функционирует бесшумно. Скорость вращения вентилятора с 7 лопастями варьируется от 600 до 2000 об/мин. Время безотказной работы устройства достигает 40000 ч.


Теги товара: Для корпуса, 120 мм, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кулер для корпуса Zalman ZM-AF120 Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...