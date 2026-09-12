Зажим Godox Knowled GSK для LiteFlow
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Характеристики
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Минимальная высота, см
11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 675331
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Минимальная высота, см
11
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х5
Вес, г.
300
Описание товара Зажим Godox Knowled GSK для LiteFlow
Винтовой зажим для соединения удлинителей Knowled RS для LiteFlow
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Бренд
Тип товара
Держатель для фотооборудования
Амортизация
нет
Минимальная высота, см
11
Страна производитель
Китай
Винтовой зажим для соединения удлинителей Knowled RS для LiteFlow
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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