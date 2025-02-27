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Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)

2 Отзывы
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Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - фото 1
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - фото 2
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Материал рукояти
пластик
  • Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - фото 1
  • Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - фото 2
  • Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
1 460 руб.  2 440 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 674737
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)
1 460 руб. -40%
2 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
Ключ разводной
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х7х2
Вес, г.
152

Описание товара Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)

Разводной ключ 34 мм KRAFTOOL 27258-15 выполнен из высококачественной хромованадиевой стали с фосфатированным покрытием, благодаря чему отличается прочностью и долгим сроком службы. Он предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Ключ обладает увеличенным захватом зева, что позволяет ему работать с крепежом большого размера. Рукоятка из эластомера не скользит в руке. Угол наклона губок - 15 градусов.



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Отзывы о товаре Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15)

Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Разводной ключ
Комплектация
Ключ разводной
Материал основания
хромованадиевая сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Длина, мм
150
Страна производитель
Китай
Описание
Разводной ключ 34 мм KRAFTOOL 27258-15 выполнен из высококачественной хромованадиевой стали с фосфатированным покрытием, благодаря чему отличается прочностью и долгим сроком службы. Он предназначен для монтажа и демонтажа крепежных элементов. Ключ обладает увеличенным захватом зева, что позволяет ему работать с крепежом большого размера. Рукоятка из эластомера не скользит в руке. Угол наклона губок - 15 градусов.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.02.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Наверное лучшие ключи этой фирмы по качеству из сегмента разводных ключей .
Источник: Яндекс Маркет
21.02.2025
Андрей С.

Достоинства:


Комментарий:
Все в идеале пришло , спасибо продавцу !


Ключ разводной KRAFTOOL SlimWide, 150/34 (27258-15) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1460 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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