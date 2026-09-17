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Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм

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Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 1
Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 2
Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 3
Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
винтовой
  • Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 1
  • Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 2
  • Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 3
  • Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 390 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742472
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм
1 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.1х0.18х0.03
Вес, кг.
2.33

Описание товара Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм

Струбцина ЗУБР "МАСТЕР" тип F "МС-100/12" обеспечивает надежное и прочное сжатие благодаря мощной силе сжатия в 470 кгс. Изготовлена из стали Ст 3 с никелевым покрытием направляющей, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Длина 1000 мм и вылет 120 мм позволяют работать с крупногабаритными деталями. Пластмассовая ручка обеспечивает комфортное и безопасное использование. Идеальный инструмент для профессионалов и мастеров-любителей в любой мастерской.



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Отзывы о товаре Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь
Тип зажима
винтовой
Глубина зажима
120
Длина, мм
1000
Страна производитель
Китай
Описание
Струбцина ЗУБР "МАСТЕР" тип F "МС-100/12" обеспечивает надежное и прочное сжатие благодаря мощной силе сжатия в 470 кгс. Изготовлена из стали Ст 3 с никелевым покрытием направляющей, что гарантирует долговечность и устойчивость к коррозии. Длина 1000 мм и вылет 120 мм позволяют работать с крупногабаритными деталями. Пластмассовая ручка обеспечивает комфортное и безопасное использование. Идеальный инструмент для профессионалов и мастеров-любителей в любой мастерской.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина ЗУБР МС-100/12 32150-120-1000_z01, 120 ? 1000 мм - стоимость товара 1390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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